شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجي تحتفل بالذكرى الأولى لزواجها بصور من حفل الزفاف وشهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت اللبنانية هبة طوجى، على الاحتفال بالذكرى الأولي لزواجها بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتتغزل فى زوجها على طريقتها الخاصة، وكتبت على الصور "ذكرى مرور عام واحد على الزاوج، الأب الأروع والاكثر محبة وجمال، أنا محظوظة لمشاركة العمر معك، أحبك".

ووضعت طوجى مولودها الأوّل، فى يونيو الماضي، من زوجها الموسيقى اللبنانى العالمى إبراهيم معلوف، وأطلقت عليه اسم "نائل".