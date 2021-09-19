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شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجي تحتفل بالذكرى الأولى لزواجها بصور من حفل الزفاف وشهر العسل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت اللبنانية هبة طوجى، على الاحتفال بالذكرى الأولي لزواجها بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتتغزل فى زوجها على طريقتها الخاصة، وكتبت على الصور "ذكرى مرور عام واحد على الزاوج، الأب الأروع والاكثر محبة وجمال، أنا محظوظة لمشاركة العمر معك، أحبك".
ووضعت طوجى مولودها الأوّل، فى يونيو الماضي، من زوجها الموسيقى اللبنانى العالمى إبراهيم معلوف، وأطلقت عليه اسم "نائل".
ونشرت هبة صورة بالأبيض والأسود، تظهر يده طفلهما وسط أيديهما، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "الحمد لله.. شكرا أيتها الحياة، نائل معلوف 23-6-2021".
ودخلت هبة طوجى عش الزوجية سبتمبر الماضى، وذلك بعدما تم الإعلان عن عقد قرانها على الموسيقار إبراهيم معلوف فى حفل زفاف أقامه الثنائى فى فرنسا، بعدما قامت بتأجيل إتمام الأمر فى وقت سابق من شهر أغسطس 2020 بسبب الانفجار الذى هز العاصمة اللبنانية بيروت.
جدير بالذكر أن الموسيقار إبراهيم معلوف حاصل على عدة جوائز عالمية عن مسابقة البوق الدولى المجرى فى عام 2002، بالإضافة إلى جائزة فى مسابقة البوق الوطنى (واشنطن دى سى) فى عام 2001 وجائزة فى مسابقة موريس الدولى أندريه فى باريس فى عام 2000.
وهبة طوجى هى مغنية وممثلة ومخرجة لبنانية، بدأت مسيرتها الفنية فى لبنان مع الفنان أسامة الرحبانى، ثم انطلقت إلى العالمية فى عام 2015م، عندما اشتركت فى النسخة الفرنسية من برنامج The voice.