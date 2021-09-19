شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ ينتهى من تصوير مشاهده فى فيلم "من أجل زيكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمود حافظ، من تصوير مشاهده في فيلم "من أجل زيكو" إخراج بيتر ميمى، واستغرق التصوير أكثر من أسبوعين، ويشارك في بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

جدير بالذكر أن الفنان محمود حافظ يعيش انتعاشة فنية هذه الأيام، وذلك بعد نجاحه فى عدة أعمال شارك فيها خلال الموسم الرمضانى الماضى، وطرح له مؤخرًا عدد من الأفلام السينمائية التي شارك في بطولته منها، هى "الإنس والنمس"، مع الفنان محمد هنيدى وإخراج شريف عرفة كما تم تكريمه مؤخرًا كأفضل فنان من مهرجان الفضائيات العربية.

وفيلم "موسى" الذى شارك في بطولته مع كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمى، وفيلم "200 جنيه" مع بطولة هانى رمزى ونيللى كريم، من تأليف وإخراج محمد أمين.