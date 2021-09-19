شكرا لقرائتكم خبر عن مات ريفز يزيل الستار عن صورة جديدة من The Batman قبل عرضه فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمي مات ريفز، عن صورة جديدة من كواليس فيلم The Batman، عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، من احتفالات يوم الرجل الوطواط العالمي، قبل عرض الفيلم فى مارس 2022، بعد سلسلة من التأجيلات التى شهدها الفيلم بسبب جائحة كورونا.

وظهر ريفز فى الصورة التى نشرها عبر حسابه الشهصثى بموقع تويتر، وهو داخل مكتبه وسط تحضيرات المعالجات الصوتية والبصرية قبل شهور من عرض الفيلم فى مارس المقبل.



مات ريفز فى الكواليس

وفي أوائل سبتمبر من العام الماضي، أوقف فيلم The Batman التصوير في لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، في حين موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـ COVID-19، على الرغم من أن الشركة المنتجة رفضت التعليق على الشخص المحدد الذي كانت نتيجة اختباره إيجابية استؤنف الإنتاج في وقت لاحق من الشهر.

ويأتي قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، أهمها إصابة بطل الفيلم روبرت باتينسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، ما أدى إلى توقف التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلي، وظروف السوق الصعبة التي أدت إلى إغلاق أهم وأكبر دور العرض في أمريكا والعالم.