شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلانى: أغنية "استنى" مفرحة وردود الأفعال فاقت توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على أغنية "استنى" التي طرحتها مؤخرًا باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد.

وقالت باسكال لـ"الخليج 365" ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه مشيرة إلى أن الأغنية تحمل طابع البهجة والسعادة وتدعو إلى التفاؤل.

وأضافت: أشكر الشاعر محمد رفاعى الذى أتعاون معه للمرة الثانية، بعد نجاح أغنية "اتعذبت كفاية" والتى حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت ترتيب الأغانى فى عدد من البرامج الإذاعية حيث قدم الاغنية بشكل جديد، كذلك زوجى الموزع ملحم أبو شديد الذى أضاف على الأغنية لمساته الفنية .

وأعربت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على أغنية "جنان بجنان" التي طرحتها مؤخرًا تزامنًا مع الاحتفال بيوم عيد ميلادها، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات رمضان محمد وتوزيع شريف قاسم وألحان أحمد مصطفى.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الأغنية تحمل المزيد من البهجة والتفاؤل في ظل الظروف الصعبة التي عشناها من انتشار فيروس كورونا واحداث أليمة في لبنان، مشيرة إلى أن ظهورها على شكل شخصيات كرتونية كان الأنسب في تصوير الكليب، والتي استغرقت فيه وقت طويل من أجل ظهوره بهذا الشكل .

وتقول كلمات الأغنية: على فكرة أحلى ما في الحب جنانه، ما تيجي نتجنن ياحبيبي نتجنن، اصل انا قلبي تجنن بيك يا حبيبي يا حبيبي بتجنن والله بتجنن، ما تيجي نتجنن نتجنن ما تيجي نتجنن، دي الدنيا حلوتها ان نحنا مع بعض نتجنن يا حبيبي بتجنن يلا جنان بجنان خلينا نعيش اللحظه اللي تخلينا نطير من فوق الأرض، نرجع سوى طفلين يتشاقو وقلوبنا بالافراح يتلاقو نبقى انا وانت البعض، ما تيجي نتجنن نتجنن ما تيجي نتجنن، الدنيا تعبتنا قوي خالص ما تيجي نتجنن انا وانت يا حبيبي خلاص حاجه وحده، والحب جمعنا طب ايه هيمنعنا، نفضل كده مع بعض انا وانت حبيبي وايه اللي يمنعنا ما الحب جمعنا.