شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تسافر يوما واحدا من لندن لأمريكا للاحتفال بعيد ميلاد زوجها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية بريانكا شوبرا، بعيد ميلاد زوجها المطرب نيك جوناس، علي الرغم من عدم تواجدها معه بنفس الدولة، حيث فاجئته بكعكة عيد ميلاد 5 أدوار على المسرح خلال إحيائه حفلة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال تواجدها في لندن لتصوير أحدث أفلامها.

ولاحظ نيك، وجود ظرف مرفق مع الكعكة، فتساءل: "هل هو من زوجتى؟.. هل ستخرج من الكعكة؟.. وانتظر نيك للحظة ليرى ما إذا كانت ستخرج قبل أن يأخذ قضمة من الكعكة، وفقا لما نشره موقع هيندسون تايمز.

ورغم أنه لسوء الحظ لم تستطع بريانكا حضور الحفل، إلا أنها اتصلت به فى عيد ميلاده، ثم قامت بعد ذلك برحلة ليوم واحد إلى الولايات المتحدة لتكون بجانب نيك فى عيد ميلاده التاسع والعشرين.

ونشرت بريانكا صورة من حفل عيد ميلاد زوجها والتى تجمع الثنائى، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بها وهي تلف ذراعيها حول نيك، وإلى جانبهما ظهرت زينة عيد الميلاد، بينما كان أسطول من السيارات متوقفة على جانب واحد، وعلقت علي الصورة قائلة: "حب حياتي.. هنا أتمنى لك عيد ميلاد سعيدا.. لأفضل شخص محب ورحيم.. أحبك يا حبيبى.. أشكرك على كونك أنت. "



بريانكا شوبرا



بريانكا ونيك جوناس

ولاحقًا كشفت بريانكا، أنها عادت إلى المملكة المتحدة سريعًا من أجل استئناف تصوير مشاهد فيلمCitadel .