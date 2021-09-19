يسرا اللوزي تروج لحكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي، في كواليس تصوير دورها في حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا"، والتي بدأ عرضها يوم السبت 18 سبتمبر.

ونشرت يسرا، صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وروجت للمسلسل قائلة: "ليلى لسه قاعدة في الكرفان ولسه بتصور.. مين شاف الحلقة الأولى؟".

وتجسد يسرا اللوزي بحكاية "بالورقة والقلم"، دور فتاة من أسرة متوسطة، وتربت على القيم والعادات وحب الخير، ولكنها تتعرض للابتزاز من أحد الأشخاص.

حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا" بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمد، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري.