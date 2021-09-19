ماذا قالت ملك أحمد زاهر عن تكريم عائلتها في مهرجان الفضائيات العربية؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صورا مع عائلتها من حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

وأعربت ابنة أحمد زاهر، في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، عن فخرها بعائلتها الناجحة.

وحاز على جوائز التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية 2021، النجم أحمد زاهر عن مسلسل "لؤلؤ"، وتم تكريم ابنتيه ليلى أحمد زاهر عن دورها في مسلسل "في بيتنا روبوت"، ومنى أحمد زاهر عن دورها في مسلسل "ليه لأ 2".

وحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، من بينهم، حمادة هلال، نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقي، روجينا، ورنا رئيس وغيرهم.

وتأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، في مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز في كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخباري وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.