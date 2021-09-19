سعيد الحربي يشارك في بطولة فيلم "أهل الكهف"

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان سعيد الحربي في بطولة فيلم "أهل الكهف" وأوشك الحربي على الانتهاء من تصوير دوره في الفيلم حيث يلعب دور مستشار الفنان خالد النبوي ضمن أحداث الفيلم

وكانت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “أهل الكهف” قد طرحت البوستر الدعائي الأول للعمل استعدادا لعرضه في شهر ديسمبر المقبل.

وسافر أبطال فيلم "أهل الكهف" إلى أيرلندا منتصف شهر سبتمبر الجاري، لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية للفيلم.

وانتهى نجوم وأبطال العمل من تصوير عدد من المشاهد الخارجية في تركيا في إحدى المناطق الجبلية، وذلك بعد أن اضطر المخرج عمرو عرفة إلى اللجوء إلى تركيا بسبب انتشار فيروس كورونا في المغرب وحالة الإغلاق التام الذي فرضتها حكومة المغرب هناك وذلك رغم معاينة المخرج عمرو عرفة لأماكن التصوير.

ومن المقرر أن يتم تصوير المشاهد الخارجية للعمل في 4 دول أوروبية مختلفة على أن ينتهي المخرج عمرو عرفة من جميع مشاهد الفيلم خلال الشهرين المقبلين ليدخل الفيلم بعدها مرحلة المونتاج وذلك لتحديد موعد نهائي لطرحه بدور العرض السينمائي.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، وعدد كبير من نجوم الصف الأول و الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.