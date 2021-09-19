"كنت بوري الناس الفستان".. نيكول سابا ترد على جدل حملها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ردت النجمة اللبنانية نيكول سابا، على الجدل الذي أثارته بسبب فيديو نشرته عبر "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تضع يدها على بطنها، مما جعل بعض المتابعين يعتقدون أنها حامل.

وقالت سابا، لبرنامج "et بالعربي" خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12: "أنا كنت بوري الناس الفستان وإنه ينفع يكون بلونين أسود وأبيض، وعملتها على حتة البطن لأني لو عملتها في حتة تانية كانت هتثير الجدل أكتر".

وفازت نيكول سابا بجائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية "الجو حلو" من مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

وتزوجت نيكول سابا من الفنان يوسف الخال عام 2011 ، وأنجبت منه ابنة تدعى "نيكول".

جدير بالذكر أن الفنانة نيكول سابا، أحيت مؤخرا، حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.