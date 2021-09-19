نضال الشافعي يطلب الدعاء من جمهوره قبل خضوعه لعملية جراحية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان نضال الشافعي، رسالة إلى جمهوره طالبهم خلالها بالدعاء له قبل خضوعه لعملية جراحية غدا.

وكتب الشافعي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "من فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة، وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية غدا إن شاء الله، اللهم اشفني واشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل".

وتعرض الفنان نضال الشافعي، الفترة الماضية، لأزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة، وأجرى على إثرها جراحة نتيجة انفجار جزء في القولون.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي يشارك مؤخرا في تصوير فيلم "ميني بار" مع النجوم: صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، ومحمد أوتاكا وغيرهم، سيناريو وحوار طارق رمضان، ومن إخراج محمد خضري، وإشراف عام على الإخراج عادل الأعصر.