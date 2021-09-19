المهن التمثيلية توجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توجيهه بدعم الفنانين اجتماعيا وصحيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت نقابة المهن التمثيلية، في بيان لها، الشكر لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توجيهه بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية ضد المخاطر.

وجاء في البيان: "يتقدم نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة وجموع فناني مصر، بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الدائمة وحرصه على الشعب المصري وبخاصة الفنانين الذين قد شملهم بالتوجيه نحو تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها".

وتابع البيان: "خاصة العاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم وذلك حرصا من سيادته على حماية وتعزيز دور القوة الناعمة لمصر فنيا إبداعيا وثقافيا".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع