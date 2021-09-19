تصنيف لعبة “فيفا 22” يصدم 5 نجوم بينهم رياض محرز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة EA Sports مؤخرا عن تصنيفات اللاعبين في إصدار FIFA المرتقب، والتي شهدت تقييمات صادمة لعدد من نجوم كرة القدم.

موقع 90 min الإنجليزي سلط الضوء على 5 لاعبين، ربما شعروا بحالة من الصدمة بعد تعرفهم على التقييم الخاص بكل منهم في لعبة “فيفا 22”.

وجاء الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على رأس هؤلاء اللاعبين، وحصل على تقييم إجمالي بلغ 86، وهو “رقم جيد جدا” لكنه أبدى اندهاشه منه أيضا.

ولجأ محرز لحسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، وقام بإعادة نشر لتقييمه في الإصدار المرتقب، مع بعض الرموز التعبيرية التي عكست حالة من الدهشة.

ورغم تساويه مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن البلجيكي كيفين دي بروين قائد مانشستر سيتي بدا مستاء أيضا من التقييم (91).

وامتد الأمر أيضا ليشمل ديكلان راس لاعب وست هام وأوليفيه جيرو مهاجم فريق ميلان الإيطالي، وكالفين فيليبس لاعب ليد يونايتد.