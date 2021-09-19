أهدت جائزتها لـ بيروت.. نيكول سابا مكرَّمة في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت الدّورة 12 من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المتميزين في عام ٢٠٢١ وذلك خلال حفل ضخم أقيم لتوزيع الجوائز بفندق “تريومف” في القاهرة.

ونالت النجمة اللبنانية نيكول سابا خلال حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، جائزة “أفضل أغنية” عن أغنيتها الجديدة “الجو حلو”.

وخلال كلمتها على مسرح المهرجان، أهدت نيكول جائزتها إلى العاصمة بيروت التي ترفض الخنوع والإستسلام رغم أوجاعها، كما توجهت بالشكر إلى جمهورية مصر على دعمها الدّائم للبنان والبلدان العربية، وخصت بالشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لما بذله من أجل لبنان والعروبة، قائلةً: “بهدى الجائزة لـ بيروت بلد الجمال والثقافة ولشعب لبنان اللي ما بينكسر، وهيدي الصورة الحلوة اللي رح نبقى نصدرها، وشكرا لمصر اللى وقفت جنب لبنان وقدمت كتير مساعدات”.

تألقت نيكول سابا خلال حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية بفستان من اللون الأزرق جاء مفتوحاً من الساق، كاشفاً عن جمالها ورشاقتها، من دار “لابورجوازي”.

وقامت نيكول سابا عقب تكريمها بتقدم أغنية “الجو حلو” كلمات شريف عبيد وألحان محمد يحيى وتوزيع أمين نبيل التي تألقت بها في صيف ٢٠٢١ وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.