شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تسلط الضوء على قضية أسرية مصرية فى مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة نرمين الفقى على بطولة حكاية بعنوان "ع الهامش" تأليف أمانى التونسى وإخراج أحمد شفيق، من الموسم الثانى مسلسل "إلا أنا" الذى يتم عرضه على قناة DMC، وتسلط الحكاية الضوء على قضية مهمة وشائكة وهى انتهاء فترة الحضانة للأولاد مع الأم المصرية.



نرمين الفقى

يذكر أن قناة DMC عرضت أولى حكايات المسلسل وهى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، بدأت عرض الحكاية الثانية وهى "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود، عماد رشاد، حسين الجندى، وتأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.

ويواصل صناع المسلسل تصوير مشاهد الحكاية الثالثة والتى تحمل اسم "بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى، هاجر أحمد، أحمد بدير، اسلام جمال، أحمد كشك، سلوي عثمان، چلا هاشم، كيره الصباح، حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين الشباب وسيناريو وحوار يوسف وجيه إخراج ياسمين أحمد كامل.



المؤلفة امانى التونسى

يذكر أن نرمين الفقى شاركت في مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى هما "ضل راجل" مع ياسر جلال ونور اللبنانية ومحمود عبد المغنى ورنا رئيس ومحمد عادل ومحمد على رزق وإخراج أحمد صالح، و"النمر" مع محمد امام وهنا الزاهد ومحمد رياض وبيومى فؤاد وأحمد حلاوة وإخراج شيرين عادل.