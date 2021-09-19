باسم مغنية ينشر صورة لزوجته الحسناء ويعتذر منها أمام الجميع لهذا السبب – (شاهدها هنا)

كتب امير فتحي في الأحد 19 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - بعد تكريمه على أدواره المميّزة في حفل “موريكس دور” الذي أقيم مساء الجمعة، فاجأ النجم باسم مغنية متابعيه بتقديم إعتذاره لزوجته “شيرين منسى” بسبب نسيانه توجيه الشكر لها على المسرح.



ونشر النجم اللبناني عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» صورة لزوجته الفاتنة وأرفقها بتعليق أعتذر فيه لها قائلًا: “عذرا توأم روحي… عذرا حبيبتي وشريكة حياتي وملهمتي. عذرا يا من جعلتني أكثر نجاحا في هذه الحياة. في حفل تكريمي في الموركس دور شكرت الكثيرين ولم أوجه لك أي كلمة واحدة”.

وأضاف: “أنا الذي كنت محضرا لك سطورا لأقولها لك في ختام الكلمة لأنك مسك الختام. فرحتي ناقصة اليوم او بالأحرى لم تعد فرحة … كل ذلك بسبب رهبة المسرح … أنت قدرت موقفي وكانت ردة فعلك ( ما تعتل هم حبيبي بتصير)”.

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وتابع النجم اللبناني حديثه قائلًا: “عذرا حبيبتي لولا وجودك في حياتي لما كنت واقفا اليوم على خشبة المسرح. أحبك”.

وتفاعل الجمهور ومجموعة كبيرة من النجوم مع مبادة النجم اللبناني اللطيفة اتجاه زوجته وأشادوا بخطوته العفوية، وانهالت عليه التعليقات الطريفة بسبب موقفه والخطأ الذي وقع فيه.

وكان باسم مغنية قد نال جائزة أفضل ممثل في “الموريكس دور” عن دوريه في مسلسلي “سر” و “للموت”.

يُشار أنه في ديسمبر عام 2012 عقد بــاسـم مغنيـة قرانه على اختصاصية التغذية «شيرين منسى» من قرية غوسطا في قضاء كسروان، بعد قصة حب دامت سنوات وتزوجا مدنيُا في قبرص وفق القانون المدني بحكم انتماء كل منهما إلى طائفة مختلفة.

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