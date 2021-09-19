فنانة مصرية فائقة الجمال أهداها ملياردير سعودي قصرين وأجبرها على الاعتزال وإرتداء الحجاب .. من هي؟ – تعرف عليها بالصور

كتب امير فتحي في الأحد 19 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - لم تعن لها النجومية والأضواء شيئًا عندما وقعت في قصة حب قوية، جمعتها مع الشاعر والملياردير السعودي «​سعود الشربتلي»​، الذي إختطفها من الفن وعالم التمثيل في قمة توهجها، وإعتزلت بعدها تاركة رصيدًا من الأعمال الجميلة منسوخة في ذاكرة التسعينيات.

إنها الفنانة المصرية ​جيهان نصر​، التى ولدت في 4 أيار/مايو عام 1972، ونالت شهرة واسعة بموهبتها وجمالها اللافت، حيث بدأت مشوارها الفنى بالعمل كموديل في مجال الاعلانات، ثم إقتحمت عالم التمثيل، وحظيت أعمالها بشهرة واسعة، لتفاجىء الجمهور في النهاية بقرار صادم وهو اعتزالها الفن، وارتداء الحجاب.

جيهان نصر وزوجها السعودي

أعمالها

بمجرد ظهور جيهان في التسعينيات، تنبأ لها الكثيرين بأن تكون خليفة الممثلة المصرية شريهان على الشاشات بسبب جمالها اللافت، لكن مسيرتها الفنية لم تكتمل، وبدايتها كانت بفيلم “زوجة رجل مهم” في مشهد صغير، وشاركت أحمد زكي وميرفت أمين النجاح، الذي حققه الفيلم، وكان بمثابة إنطلاقة قوية لها.

الفنانة المعتزلة جيهان نصر

وقدّمت جيهان نصر خلال مسيرتها الفنية 61 عملاُ فنيًا منهم 17 فيلماً سينمائياً، أشهرهم “الكــيــت كـــات” “ليلة عسل”، “خيال العاشق”، “لعبة الانتقام”، و”فوزية البرجوازية”، وغيرهـا، بينما رصيدها من المسلسلات التلفزيونية بلغ 15 مسلسل، كان أشهرهم الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، “من الذي لا يحب فاطمة؟”، “المال والبنون“، “ألف ليلة وليلة”، “البخيل وأنا”، فيما كان رصيدها من المسرحيات 4 فقط، هم “المحظوظة”، “المحظوظ وأنا”، “عصفور ودبور” و”أنا والنظام وهواك”.

الظهور الأول لجيهان نصر.. بعد 20 عامًا على إعتزالها

بعد إعتزالها سافرت جيهان نصر مع زوجها، ولم تظهر في الإعلام مرة ثانية رغم إستمرار عروض المنتجين عليها، ورزقت بـ4 أبناء من زوجها سعود الشربتلى، هم: (سماهر، سيف، سارة وسلطانة)، وتعيش متنقلة بين كندا، لندن، القاهرة وجدة، وتقيم بشكل دائم في لندن.

ظهرت جيهان نصر عبر صور وهي محتفظة بجمالها، على الرغم من إعتــزالـهــا منذ أكثر من 20 عاماً، حيث أنها لم تظهر منذ زواجها إلا في العام 2015، في صور التُقطت لها في إحدى المناسبات الخاصة، ولا زالت تحتفظ بجمالها الذي عرفها به جمهور التسعينيات.

وكانت أثارت جيهان نصر​ أيضاً جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بظهورها برفقة بناتها، وذلك في حفل الموسيقار المصري ​عمر خيرت​، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2020.

ويُعتبر هذا الظهور هو الثاني لها مع بناتها، بعد حضورها عام 2019 مسرحية “​الملك لير​”، وإنتشار صورة لها مع الممثلة المصرية ​هبة مجدي​ من كواليس المسرحية.

وفاة والدها أمس

أعلنت الفنانة المعتزلة “جيهان نصر”، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“، عن وفاة والدها نصر عيسى. مساء أمس

وكتبت جيهان، عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الحاج نصر تغمده الله بواسع رحمته ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين ولا اعتراض على قضاء الله .. الصلاة عليه بعد صلاة الجمعة بمسجد التلاوي دريم لاند، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة له”.

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