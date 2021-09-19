نعمة رياض تكشف أسباب تعرض شقيقتها “رحمة رياض ” للإغماء في حفل الموريكس دور

كتب امير فتحي في الأحد 19 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - نشرت ” نعمة رياض ” شقيقة الفنانة العراقية ” رحمة رياض ” منشورا عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” أوضحت من خلاله أسباب تعرض الأخيرة للإغماء أثناء إجرائها لمقابلة على هامش مشاركتها في مهرجان ” الموريكس دور ” الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة الماضية .

فكتبت نعمة رياض في منشورها : ” توضيح بخصوص سقوط رحمة في حفل جوائز موريكس دور .. رحمة اللي ما يعرف للاسف هذا الاسبوع قضتها بالمطارات .. تعب شديد وإرهاق بسبب السفر .. الخاتمة كانت أمس انتهت من حفلة الشرقية في السعودية بوقت متأخر وما كان غير رحلة واحدة توصلها على لبنان قبل حفل الجوائز بساعات قليلة ” .

وتابعت : ” الرحلة هذه كانت فيها ترانزيت إلى جدة وبعدها تتحرك على لبنان .. الفجر وصلت جدة وتحركت بعد ساعتين للبنان ووصلت الى بيروت الساعة 1 الظهر وطبعا ما كان فيه وقت تنام فاستمرت وجهزت نفسها للحفل .. وصلت وبسبب التعب وعدم النوم والأكل والضغط النفسي للأسف أغمى عليها ” .

وأضافت شقيقة رحمة رياض : ” نشكر طبعا الصليب الأحمر اللبناني اللي فورا كان متواجد .. ونشكر كل اللي اتطمنوا عليها .. برغم تعبها كملت واستلمت الجائزة وفورا غادرت مكان الحفل .. شكرا إلكم ” .