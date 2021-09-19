حقيقة إنفصال زياد برجي عن زوجته سناء فرح

كتب امير فتحي في الأحد 19 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - ترددت خلال الأيام الماضية أخبارا حول إنفصال الفنان اللبناني ” زياد برجي ” عن زوجته ” سناء فرح ” .

ليأتي ظهور زياد برجي وزوجته في حفل ” الموريكس دور ” الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضية ردا ونفيا لهذه الأخبار التي تم تداولها .

وعلق الفنان اللبناني على تلك الأخبار في لقاء له مع قناة ” الجديد ” اللبنانية مؤكدا على أنها شائعات وما هي إلا إبداع وتسلية من جانب مروجيها .. مضيفا بأنه يعيش حياة عائلية مستقرة وفي سعادة .

فقال : ” الناس بتتسلى .. هيدا الشي بعيد عن الواقع وما إلو ولا إشارة هدا إسمه إختراع من الصفر إبداع .. الناس لما بتحب فنان بتتسلى بحياته وتتسلى بقصص عنه ” .