حقيقة إنفصال زياد برجي عن زوجته سناء فرح

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كتب امير فتحي في الأحد 19 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - ترددت خلال الأيام الماضية أخبارا حول إنفصال الفنان اللبناني ” زياد برجي ” عن زوجته ” سناء فرح ” .
ليأتي ظهور زياد برجي وزوجته في حفل ” الموريكس دور ” الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضية ردا ونفيا لهذه الأخبار التي تم تداولها .
وعلق الفنان اللبناني على تلك الأخبار في لقاء له مع قناة ” الجديد ” اللبنانية مؤكدا على أنها شائعات وما هي إلا إبداع وتسلية من جانب مروجيها .. مضيفا بأنه يعيش حياة عائلية مستقرة وفي سعادة .
فقال : ” الناس بتتسلى .. هيدا الشي بعيد عن الواقع وما إلو ولا إشارة هدا إسمه إختراع من الصفر إبداع .. الناس لما بتحب فنان بتتسلى بحياته وتتسلى بقصص عنه ” .
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