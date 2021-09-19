استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم بالتزامن مع عطلة أسواق المال العالمية

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات مساء اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، بالتزامن مع عطلة أسواق المال العالمية.



وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار.

استقر جرام الذهب عيار 24 في مصر، لدى التجار ومحلات الصاغة، عند 886.79 جنيه.

وبلغ جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، 775.96 جنيه.

بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، خلال تعاملات الأحد، عند 665.11 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 517.30 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 443.40 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 332.55 جنيه.

استقر سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، الأحد، عند مستوى 27579 جنيها (1755 دولارا).

وبقي سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21)، عند مستوى 6208 جنيهات (394.98 دولار).

انتعشت أسعار الذهب الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع) بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر خلال الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار وضعت المعدن النفيس على مسار انخفاض أسبوعي فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1762.55 دولار للأوقية (الأونصة) بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1762.80 دولار للأوقية. وفقد المعدن الأصفر 1.6% من قيمته هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب 2.7% يوم الخميس بعدما قفز مؤشر الدولار فيما عززت زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر/أيلول.