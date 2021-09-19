أول ظهور لأسطورة كرة القدم بيليه بعد وعكته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها ونُقل على اثرها إلى غرفة العناية المشددة.

وأكدت كيلي ناسيمنتو، أن والدها بيليه (80 عاما) “يتعافى بشكل جيد”، بعد خضوعه لجراحة اسئتصال ورم في القولون، الأسبوع الماضي.

وحرصت على طمأنة محبيه بنشر صورة حديثة لوالدها من داخل المستشفى على صفحتها بتطبيق انستغرام، والتي يظهر فيها مرتديا سترة سوداء اللون، ويبتسم للكاميرا.

يذكر أن وسائل الاعلام البرازيلية أعلنت إصابة نجم كرة القدم بورم في القولون، بعد خضوعه لفحوص روتينية للقلب والأوعية الدموية والفحوص المخبرية التي أجراها، فخضع فورا لعملية جراحية لإزالته السبت الماضي.

وتدهورت صحة بطل العالم ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، مما جعله، إلى جانب الوباء، محبوسا في منزله على ساحل ساو باولو مع عائلته وأصدقائه المقربين، بعيدا عن الإعلام لحماية صحته.