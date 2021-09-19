هجوم حاد على مسلسل “السيدة زينب” بسبب الراقصة دينا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حملة هجوم حادة شنتها مجموعة كبيرة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لوقف مسلسل “السيدة زينب” الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا، تحت اسم “لا لمسلسل السيدة زينب”.

جاءت الحملة اعتقادا بأنّ المسلسل تدور أحداثه في إطار ديني ويتناول سيرة السيدة زينب، رافضين أن تقوم راقصة بتجسيد شخصية السيدة زينب.

من ناحيته أكد المخرج الكبير محمد النقلي في تصريحات صحافية أن المسلسل اجتماعي شعبي، حيث تدور أحداث داخل حارة مصرية تقع في منطقة السيدة زينب.

واستكمل: “العمل يبرز القيم الموجودة في الحارة المصرية، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وحتى الآن تم الانتهاء من معظم العمل، ويتبقى ما يقرب من أربع حلقات فقط”.

وأضاف النقلي: “العمل سيتم عرضه خارج الماراثون الرمضاني وتحديداً في الموسم الشتوي القادم”.