التعليق الأول لـ كريم فهمي بعد خروجه من العناية المركزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الإعلان عن إصابة الفنان كريم فهمي، بجلطة على الرئة دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات، نشر على حسابه الخاص بـ”فيسبوك”، صورة له مصحوبة بالدعاء له بالشفاء.

وكتب قائلاً: “الحمد لله الّذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين”.

بدورها، كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن تطورات الحالة الصحية لشقيق زوجها أحمد فهمي، مؤكدة أن حالته تشهد تحسنا كبيراً.

وقالت الزاهد، في تصريحات صحافية على إثر وجودها في حفل الفضائيات العربية، أمس السبت، إن كريم سيخرج من المستشفى اليوم الأحد، ومن المُقرر استكمال رحلة العلاج في منزله، لحين تماثله للشفاء واستعادة عافيته بشكلٍ كامل.

ونفت الزاهد، ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن إصابة كريم بجلطتين، على خلفية إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، قائلة: “تعبه مش بسبب كورونا ولسه مش عارفين هو تعب بسبب إيه”.

وكان أحمد قد أوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، أن كريم كان يعاني منذ أسبوع بآلام في الصدر وسعال، وأعتقد أنها كورونا وعزل نفسه لفترة وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين إصابته بجلطتين في الرئتين اليمنى واليسرى، مشيرًا إلى أن التحاليل الطبية لم تكشف حتى الآن بالتفصيل عن سبب الإصابة بهذه الجلطات في الرئة، لافتاً إلى أن الوضع الحالي ليس بالخطورة الكبيرة ومن المقرر أن يتناول البروتوكول الطبي للموازنة بين علاج سيولة الدم وجلطة الرئة.

وتسببت أزمة كريم الصحية المفاجئة في غياب شقيقه أحمد عن حضور حفل توزيع جوائز الدورة الثانية عشرة من مهرجان الفضائيات العربية، حيث كان من المقرر تكريمه خلال الحفل، حيث يلازم شقيقه في المستشفى لحين تعافيه من أزمته الصحية.