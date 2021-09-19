فيديو – داود حسين يكشف سراً عن مقلب رامز جلال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان داود حسين ضيفاً على الإعلامى عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه على شاشة قناة “الحياة”، حيث استعاد شريط الذكريات وتحدث عن الفنان رامز جلال مؤكداً أن فيلم “كنغر حبنا” أثبت أنه فنان جميل وله حضور طاغٍ ورائع ومهما قيل عنه فهو ممثل رائع.

وقال الفنان والكوميديان الكويتي الشهير عن استضافته في إحدى حلقات برامج المقالب مع رامز، إنه كان في الكويت وقيل له إن هناك برنامجاً عن كأس العالم ويتم تصويره بالقاهرة ، وعندما وصلت وأنا راكب ومتوجه للتصوير، قال لي السائق “هو أنت جاي عشان برنامج رامز”، وهنا شعرت أن هناك مقلباً.

وتابع داود حاولت مراراً وتكراراً الاتصال برامز ولم يرد وذهبت إلى البرنامج والمفروض أنه عن كأس العالم وأنا حذر لأنني لا أعرف ماذا سيحدث من رامز خلال الحلقة، فأصبحت عارف ومش عارف، أعلم أن هناك مقلباً ولكن لا أعرف ماذا سيحدث، وتركت موبايلي وكل متعلقاتي في الفندق وأنا ذاهب للتصوير”.

وعلى جانب آخر قال الفنان داود حسين عن فيلم “عندليب الدقي” إن محمد هنيدي فنان راقٍ إنسانياً وفنياً وهو لا يكرر وسعيد جداً بمشاركتي في فيلم “عندليب الدقي” ومحطة مهمة في حياتي.

وأضاف: “عندما عرض عليَّ الدور من وائل إحسان وكنت في الإمارات وإننى سأقدم دور “خانكبور”، وهو لشخص يتقن اللهجة الهندية والتي أحبها جداً وافقت فوراً.