حكاية محمد قيس وماريتا الحلاني حديث السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت قناة “تلفزيون الجديد” اللبنانية يوم أمس السبت 18 أيلول/سبتمبر عرض مسلسل “حكايتي” بطولة الإعلامي محمد قيس والفنانة مارينا الحلاني.

ولاقت الحلقة الأولى من المسلسل رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي خلال فترة عرضها، إذ تصدّر هاشتاغ “حكاتي” الترند على موقع “تويتر” في لبنان، وتلقى بطلا المسلسل ماريتا ومحمد، عبر الهاشتاغ نفسه عددًا كبيرًا من التعليقات التي أثنت على ظهورهما الأوّل معًا في العمل.

مسلسل “حكايتي”، مؤلف من 60 حلقة كتابة فيفيان انطونيوس واخراج جورج روكز، وهو من إنتاج “مروى غروب”، لصاحبها المُنتج مروان حداد.

وتدور أحداث مسلسل “حكايتي”، حول عائلات من الطبقة الفقيرة، وكل عائلة لديها مشاكلها وخوفها وتطلعانها وحكايتها نحو المستقبل.

ويشارك في بطولة مسلسل “حكايتي” إلى جانب محمد قيس وماريتا الحلاني نخبة من الممثلين نذكر منهم: جيهان خمّاس، فيفيان أنطونيوس، نغم أبو شديد، أسعد رشدان، وجيه صقر، أنور نور، جو صادر، ميراي بانوسيان، حسن حمدان، هشام ابو سليمان، رينيه غوش، نتالي حموي، سليم حلال، وجين قنصل.

الجدير ذكره أن تتر مسلسل “حكايتي” تقدّمه ماريتا الحلاني بصوتها، والأغنية بعنوان “أسئلة” من ألحان فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، ومن كلمات علي المولى وتوزيع وتسجيل طوني سابا.