بعد غياب عن رمضان الماضي.. سعاد عبدالله بطلة مسلسل “سيدة العتمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عن عودة مواطنتها النجمة سعاد عبدالله للدراما الكويتية، من خلال مشاركتها في مسلسل يحمل اسم “سيدة العتمة”.

ونشرت العيدان صورة عبدالله، عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، معلنة تفاصيل العمل الذي يأتي للفنانة الكويتية بعد غيابها عن دراما رمضان الماضي، إذ بدا من حديثها أن سعاد عبدالله ستقتحم دراما المنصات الإلكترونية، عبر مسلسل من 8 حلقات.

وبينت العيدان، كاتبةً: “قريباً الفنانة الكبيرة بطلة مسلسل (سيدة العتمة)، تأليف منى الشمري وإنتاج باسم عبدالأمیر.. وسيكون من 8 حلقات، ويتم عرضه على إحدى المنصات”.

وأكدت الإعلامية الكويتية أنه لم يتم الاستقرار على اسم المخرج حتى الآن، مشيرة إلى أن هذا أول مسلسل للفنانة الكويتية سعاد عبدالله خارج دائرة إنتاجها، منذ سنوات طويلة.

وكانت الفنانة الكويتية، سعاد عبدالله، قد غابت عن الدراما الرمضانية هذا العام بسبب فيروس كورونا، حيث إنها فضلت ألا تقدم عملاً درامياً، حرصاً منها على سلامتها وسلامة الآخرين.

ويعتبر مسلسل “جنة هلي”، هو آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها سعاد عبدالله، وعرض في رمضان 2020، وشاركها البطولة عدد من الفنانين، منهم: الفنان إبراهيم الحربي، وحسين المهدي، وشيماء علي، وشهد الياسين، وشهاب جوهر، ولمياء طارق، وأمل محمد، وانتصار الشراح، وهند البلوشي، ومشاري المجيبل.

ولعبت سعاد عبدالله دور امرأة كبيرة بالعمر، تقاعدت من وظيفتها ولا تجد مكاناً تسكن فيه، وفي الوقت نفسه تعشق الكتابة والقراءة، فهي مثقفة جداً، لاسيما أنها كانت تعمل أمينة مكتبة قبل أن تتقاعد، لذلك عندها نص تدور حوله، لكن هذا لا يمنع أن المرأة من أن تحصل على نصف حقوق.