أحمد فهمي يستعد لتحضير فيلم سينمائي مع “واما”.. ويكشف سر “اللوك” الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهر المطرب والفنان المصري، أحمد فهمي، خلال الفترة الأخيرة، بـ”لوك” جديد، جعل جمهوره على “السوشيال ميديا”، يتساءلون عن السر وراء هذا الظهور المفاجئ.

وكشف فهمي، في تصريحات صحفية، عن سر “اللوك” الجديد، وأعماله الفنية التي يقدمها لجمهوره في الفترة المقبلة، إضافة إلى السبب وراء عدم غنائه بأعماله السينمائية أو الدرامية، قائلاً: “احضر منذ شهرين لعمل درامي قصير يتكون من عشر حلقات، تدور قصته حول موضوع إنساني، وقد تم تصويره بالكامل خارج مصر، وهذا المسلسل تطلب مني أن يكون شعري طويلاً”.

وتابع: “أحضر، أيضاً، لعمل سينمائي مع فريق واما، تدور أحداثه في إطار خيالي، ومن المقرر بدء تصويره الأشهر المقبلة”.

وأضاف: “أما على المستوى الغنائي فأحضر لأغنية (سينغل) مع فريق واما، من كلمات عزيز الشافعي، وألحان توما”.

واختتم حديثه: “لا أفضل الغناء في أعمالي الدرامية أو السينمائية، لأنني أريد الفصل بين كوني مغنياً وممثلاً، ويعتبر العمل الوحيد الذي غنيت فيه هو فيلم (خليج نعمة) فقط، لكن إذا كان هناك عمل يتطلب مني الغناء فلن أتأخر”.