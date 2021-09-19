شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم العارف لـ أحمد عز يضيف 129 ألف جنيه لإيراداته فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "العارف"، بطولة النجم أحمد عز، إيرادات ليلة أمس السبت في شباك التذاكر بلغت 129,788 ألف جنيه، لتتخطى إيراداته إلى 58 مليون جنيه، بعد 5 أسابيع من عرضه.

فيلم "العارف" من بطولة كل من أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

يذكر أن "العارف"، من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.