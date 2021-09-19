شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أوبرا عايدة لمدة ثلاثة ليالٍ على مسرح النافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمرور 150 عامًا على ميلاد أوبرا عايدة، حيث تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى إيمان مصطفى العرض الأسطورى الخالد بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالى إليو أورتشولو ومشاركة فرقة بالية أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة بقيادة وتدريب كارمين كولنجلي، من إخراج هشام الطلي، وذلك على مدار ثلاثة ليالى متصلة فى الثامنة مساء الأربعاء، الخميس والجمعة 22، 23 و24 سبتمبر على مسرح النافورة.

يؤدي الأدوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع عدد من الفنانين الأجانب هم إيمان مصطفي بالتبادل مع البلغارية ايلينا باراموفا فى دور عايدة، عمرو مدحت بالتبادل مع الإيطالى داريو دى فييترى فى دور رادميس، مصطفى محمد بالتبادل مع عماد عادل فى دور اموناصرو، جيهان فايد بالتبادل مع جولى فيظى في دورأمنيرس، رضا الوكيل في دور رامفيس،عزت غانم بالتبادل مع أسامة جمال فى دور الملك، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة، تامر توفيق بالتبادل مع ابراهيم ناجى فى دور الرسول.

المعروف أن أوبرا عايدة كتبها الموسيقار الإيطالى العالمى فيردى عن قصة عالم الآثار الفرنسى اوجست مارييت التى تخلد انتصار المصريين على الأحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حيًا لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهى الاوبرا باستسلامه فى قبره الذى سبقته اليه عايدة ، وكان من المقرر أن تقدم أوبرا عايدة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس وحالت ظروف الحرب دون تقديمها أنذاك وظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية فى ٢٤ ديسمبر عام 1871 وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة ولاقت نجاحا كبيرًا عند عرضها فى مختلف دول العالم وأصبحت عملاً أساسيًا فى ريبرتوار كل فرق الأوبرا العالمية.