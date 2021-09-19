شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير عن قرار الرئيس بشأن الفنانين: أثلج قلوب الكثير من العائلات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان الكبير أحمد بدير عن سعادته البالغة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه بشمول جموع الفنانين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها.

وأكد بدير، أن الرئيس السيسى هو الأب الذى يحمى ويرعى جموع فئات الشعب، وليس فقط الفنانين، حيث أقدم على رعاية الفقراء ومحدودى الدخل وكل طوائف وأعمار الشعب من خلال أروع المبادرات وأبرزها حياة كريمة و100 مليون صحة وغيرها، وتلك القرارات ليست بالجديدة عليه لأنه إنسان قبل أن يكون رئيس جمهورية مصر العربية .

وأضاف بدير، أن هذا القرار سيثلج قلوب جميع العائلات الفنية، وأنها خطوة كبيرة في رعاية الفنانين خصوصًا الفنانين كبار السن، بالإضافة إلى الفنانين الذين لا يعملون لفترات طويلة.

وأشار بدير إلى أن النقابة لديها ما يقرب من 3000 فنان وفنانة يعانون من قلة العمل، وبالتالي يتضررون من أعباء الحياة، وقرار الرئيس سوف يوفر ويقضى على أزمات كبيرة لجموع الفنانين في كل النقابات، وتلك القرار يدل على أن هناك رئيس يعمل بجهد كبير ويبذل كل ما في وسعه لسلامة وصحة شعبه".

يذكر أن الفنان أحمد بدير يصور حالياً مشاهده في حدوتة "بدون ضمان" بطولة إسلام جمال وهنادى مهنى وهاجر أحمد، وإخراج ياسمين أحمد كامل .