شكرا لقرائتكم خبر عن عازمها على الفطار.. أحمد حلمى بالذقن مع منى زكى فى أحدث ظهور لهما معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة منى زكى مع زوجها النجم أحمد حلمى، فى أحدث ظهور لهما معًا، بصورة خلال تواجدهما في السيارة، وأوضحت منى أنهما ذاهبان لتناول وجبة الإفطار، حيث شاركت الفنانة جمهورها ومتابعيها بالصورة عبر خاصية ستورى حسابها بموقع "إنستجرام"، والتي ظهر فيها حلمى بذقن كبيرة فى لوك جديد له، وعلقت منى علي الصورة، "موعدى على الإفطار".



مني زكي وأحمد حلمي

من ناحية أخرى كشفت مني زكى - فى وقت سابق - خوضها السباق الرمضانى المقبل 2022 بمسلسل لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، من تأليف الكاتبة مريم ناعوم، حيث تواصل ورشة الكاتبة مريم ناعوم كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، وذلك عقب النجاح الكبير لمسلسل لعبة نيوتن رمضان الماضي. ويعد المسلسل أول تعاون لمنى زكى فى الدراما مع الكاتبة مريم ناعوم، وتخوض زكى السباق الرمضانى المقبل للعام الثانى على التوالى بعد النجاح الكبير الذى حققته من خلال مسلسل "لعبة نيوتن"، من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب.



ستورى مني زكى

واستقر صناع مسلسل النجمة منى زكى على المخرج كريم الشناوى ليتولى مهمة إخراج المسلسل، المقرر أن تخوض به منى زكى السباق الرمضانى المقبل، وتكتبه ورشة الكاتبة مريم ناعوم، وإنتاج شركة ميديا هب.

كما تشارك النجم محمد هنيدي في فيلمه الجديد "الجواهرجي"، يناقش بشكل كوميدي أزمات الحياة الزوجية، التي تقع بين زوجين هما هنيدي ومنى زكى، يشاركهما البطولة لبلبة، آسر ياسين وأحمد السعدنى وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيرى.