شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين: إيمان الرئيس بأهمية القوى الناعمة والفنان المصرى تاج على رؤوسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوجيه بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية ضد المخاطر، حيث قال زكى في تصريحاته لـ"الخليج 365": "أنا بشكر سيادة الرئيس لاهتمامه الشديد بالفن والفنانين، وده مش غريب عنه، والتوجيه اللى حاصل طبعًا إحنا منتظرينه من زمان، لأن إيمان فخامة الرئيس بالقوى النعمة، وإيمانه بدور الفنان المصرى تاج فوق رؤوسنا، وأنا باسمى وباسم كل الفنانين بتوجه إلى فخامة الرئيس بالشكر والتقدير".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.