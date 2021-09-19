شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد بكير بفيروس كورونا وأسامة عرابى يستكمل تصوير "بالورقة والقلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل المخرج أسامة عرابى تصوير حدوتة "بالورقة والقلم" بطولة الفنانة يسرا اللوزى، والتي تعرض حاليًا على قناة dmc، وذلك بدلاً من المخرج محمد بكير الذى أصيب بفيرس كورونا الأيام الماضية، حيث قرر صناع العمل اسناد مهمة اخراج الحدوتة لأسامة عرابى والتي تعد التجربة الأولى له، لاسيما أنه مساعد مخرج أول.

وقرر صناع العمل وضع اسم محمد بكير على التتر مع توجيه الشكر الخاص له على المجهود الذى بذله في التحضيرات وتصوير المشاهد الأولى.



المخرج اسامة عرابى

وعرضت أولى حلقات حدوتة "بالورقة والقلم" ضمن مسلسل "إلا أنا" أمس السبت على قناة dmc، حيث يواصل فريق العمل تصوير المسلسل بكثافة وضغط ساعات التصوير من أجل الأنتهاء من التصوير خلال 3 أيام فقط.

"حدوتة بالورقة والقلم" هي ثانى حواديت مسلسل "إلا أنا" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج أسامة عرابى، بطولة يسرا اللوزى على الطيب، نور محمود، عماد رشاد، إيهاب الشنوانى، لبنى ونس، لاشينه لاشين، ياسمين سمير، ياسر الرفاعى، وأخرون،وكانت قد عرضت الحكاية الأولى بعنوان "بيت عز" بطولة الفنانين سهر الصايغ.