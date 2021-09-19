بعد تكريمها.. هنا الزاهد توجه الشكر لصناع مسلسل "حلوة الدنيا سكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة هنا الزاهد الشكر لصناع وفريق عمل مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بعد فوزها مساء أمس السبت بجائزة التميز والإبداع عن العمل.

وكتبت "هنا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "جائزة التميز والإبداع عن مسلسل حلوة الدنيا سكر، شكرا مهرجان الفضائيات العربية، شكرا أستاذ كريم أبو ذكري المنتج اللي بجد تعب جدا على المشروع ده بكل تفاصيله، شكرا أستاذ خالد الحلفاوي المخرج اللي بجد استمتعت بكل مشهد شكرا على كل الكلام و النصايح اللي كنت دائما بتشجعني بيها"

وتابعت: "شكرا شركة سينرچي على كل حاجة من ساعة ما بدأت أمثل من أول مسلسل مأمون وشركاه مع الأستاذ الكبير عادل إمام ودايما بتدعموني، شكرا لمديرين التصوير علي عادل وهيثم ناصر، شكرا مهندس الديكور رامي دراج".

وأضافت: "شكرا لكل النجوم أبطال الحواديت اللي من غيرهم مكنتش هتطلع حلوة وبجد شرفوا المسلسل أحمد حاتم، محمد كيلاني، محمود عبد المغني، محمد الشرنوبي، مروة عبد المنعم ، سلطان، أوتاكا ، عمر الشناوي".

يذكر أن مهرجان الفضائيات العربية أقيم أمس بحضور كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: إلهام شاهين، نرمين الفقي، حنان مطاوع، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، مي عمر، درة، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، وآخرون