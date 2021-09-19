الخميس..عزيز الشافعي ضيف "معكم" منى الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في حلقة جديدة من برنامج "معكم" على قناة cbc، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يتحدث عزيز الشافعي خلال الحلقة، عن أبرز التحديات التي واجهها حتى يُصبح متواجدًا على الساحة الفنية، بداية من تخرجه في كلية الهندسة، ثم عمله في مجال هندسة الاتصالات، ثم بداياته في التلحين مع خالد سليم وأغنية "بلاش الملامة" التي قدمها خلال فيلم "سنة أولى نصب".

يتحدث أيضا عن نجاحاته الكبيرة مع عدد من الفنانين، في مقدمتهم الفنان عمرو دياب، الذي شارك بتلحين وكتابة الأغاني في ألبومه "سهران" بأكثر من أغنية، فضلا عن تجربته الغنائية مع الفنان رامي صبري بأغنية "حياتي مش تمام" التي طرحت في نفس توقيت طرح ألبوم الهضبة، ورغم ذلك حققت نجاحا كبيرًا.

ويقدم عزيز الشافعي خلال اللقاء، المطرب فخراني، والمطربة فيروز أركان، اللذين قدما عددًا من الأغاني من تلحينه وكتابته.