درة عن تكريمها بمهرجان الفضائيات العربية: "أتمنى أكون عند حسن ظن المشاهدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة درة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على تكريمها مساء أمس السبت، في حفل مهرجان الفضائيات العربية.

وكتبت: "شكرا مهرجان الفضائيات العربية على تكريمي بجائزة التميز عن دوري في مسلسل بين السما والأرض".

وتابعت: "سعيدة بكل إشادة بهذا الدور، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنّ المشاهدين والنقاد وجمهوري الحبيب".

وشاركت درة في دراما رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" وهو من بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد بدير، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج محمد جمال العدل.

يذكر أن مهرجان الفضائيات العربية أقيم أمس بحضور كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: إلهام شاهين، نرمين الفقي، حنان مطاوع، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، مي عمر، هنا الزاهد، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي.