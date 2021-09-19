ندم على عدم قبوله الوقوف أمام جورج كلوني.. لماذا رفض جميل راتب العمل بالسينما الأمريكية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تمر اليوم الذكرى الثالثة على رحيل الفنان الكبير جميل راتب، الذي قدم للفن العديد من الشخصيات المختلفة.

وكان الفنان الراحل حريصا خلال مسيرته الفنية على التنوع فيما يقدم، فنجده يجسد شخصية "أبو الفضل جاد الله" ضمن أحداث مسلسل "يوميات ونيس"، كذلك الوزير رشدي الخيال ضمن أحداث فيلم "طيور الظلام"، والسفير مفيد أبو الغار في "الراية البيضا"، والبهظ بيه ضمن أحداث فيلم "الكيف"، وغيرها من الشخصيات المتنوعة.

وعلى الرغم من أن الفنان الراحل شارك في أكثر من عمل أجنبي إلا أنه فضل البقاء في مصر ورفض المشاركة في الأعمال التي عرضت عليه بالسينما الأمريكية.

وقال مدير أعماله في تصريح خاص لمصراوي، إن جميل راتب كان دائمًا ما يقول عن النجم عمر الشريف إنه ممثل عالمي، على الرغم من أن الأخير لم يكن يتحدث عنه بالمثل.

واستكمل: "جميل راتب رفض العمل في هوليود، لأنه لم يكن يحب الولايات المتحدة الأمريكية، بينما شارك فيما يقارب 50 فيلمًا فرنسيًا".

وأشار إلى أنه رفض العمل مع النجم العالمي جورج كلوني في فيلمه الشهير "سيريانا"، اعتقادًا منه أن العمل يسيئ إلى العرب، ولكن بعد متابعته لمواقف "كلوني" ندم على عدم مشاركته في الفيلم

أما عن أقرب أدواره، قال: "فيلم تونسي اسمه (شيش خان)، وفيلم (كش ملك) مع شريهان، كذلك فيلم (البداية) مع الفنان أحمد زكي، وهو العمل الذي أخرجه صلاح أبو سيف".

وتابع: "شخصيته في الحقيقة كانت تشبه شخصيته في مسلسل الراية البيضا بشكل كبير"، بينما أكد أن أقرب أصدقاء جميل راتب كانوا: محسنة توفيق، عبدالعزيز مخيون، محمد صبحي، ليلى علوي، كرم النجار، سلوى خطاب، خالد الحجر، وسلوى محمد علي، وكثير من الأصدقاء الفرنسيين

واختتم حديثه قائلاً: "جميل راتب قدم أعمالاً كثيرة للمسرح، كما شارك في عدة أفلام في السينما التونسية، ومنذ سنوات سافرنا تونس واستقبله الجمهور التونسي بترحاب شديد، وكان يتحدث معهم باللهجة التونسية".