محمد يعلن استعداده لتقديم دويتو جديد‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان محمد رمضان عن استعداده لتقديم دويتو غنائي جديد مع مغني الراب الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل سولوكينج، وذلك بعد تقديمه أكثر من دويتو مع مطربي الراب العرب والأجانب، ومنهم سعد لمجرد، وميتس.

الفنان محمد رمضان الذي سافر مؤخرا إلى دبي، نشر عبر حسابه في موقع فيسبوك، صورة تجمعه مع المغني، وكتب "قريبا محمد رمضان وSOOLKING، ثقة في الله نجاح".

المغني الشهير بـ سولكينج، اسمه الأصلي عبدالرؤوف دراجي، وهو مغني راب جزائري الأصل وفرنسي الجنسية، بدأ مشواره الفني عام 2013، تحت اسم غنائي أخر، هو MC SOOL.

الفنان محمد رمضان قدم أكثر من دويتو غنائي، إذ تعاون مع الفنان والمنتج المغربي ريد وان، في كليب أغنية بعنوان "جو بنات"، وشاركهما في تقديمها الفنان والملحن المغربي نعمان بلعياشي.

وقدم رمضان مع المغني العالمي ميتر جيمس "يا حبيبي"، وقبلها "إنساي" مع الفنان المغربي سعد لمجرد، وغيرهم.