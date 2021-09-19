أزمات ارتبطت باسم "روبي".. الأخيرة وصلت للنائب العام ولم تكن سببا فيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصاعدت حدة الخلاف بين صناع مسلسل "شقة 6"، الذي يشهد تقديم الفنانة روبي أول بطولة مطلقة في عمل درامي، وجاءت الأزمة لتضاف إلى سلسلة الأزمات التي ارتبطت باسمها مؤخرا، رغم أنها لم تكن سببا فيها.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز الأزمات التي حاصرت الفنانة روبي، وتصدرت بسبب أغلبها تريند مواقع التواصل الاجتماعي..

تشويه وبلاغ للنائب العام

وبدأت أزمة مسلسل "شقة 6" في التصاعد مع عرض آخر حلقاته، مع تأكيد مؤلفي العمل وفريق كتابة السيناريو والحوار: رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، عبر صفحاتهم في موقع فيسبوك، عدم مسئوليتهم عن آخر حلقات المسلسل، إذ كتب رفيق عبر صفحته "يا جماعه بقول تاني الأستاذ المخرج كان غير أمين على الورق اللي تعبنا فيه سنتين وتلاعب في السيناريو بتاعنا دون الرجوع إلينا، ودون علمنا واتمنعنا من نزول اللوكيشن آخر أيام التصوير وغير النهاية للشكل المقرف اللي كل الناس غير راضية عنه ده وبيشتمونا احنا فاحنا نخلي مسؤوليتنا عن هذا العبث".

ومن جانبه رد المخرج محمود كامل، على هذه الاتهامات، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "في ناس مدعيين أنهم كتبوا وهما مكتبوش ولا حاجة، هما عملوا فكرة وكانت النتيجة اللي مكتوبة وحشة جدا، وأنا استعنت بناس عشان تكتب فعلا وتعمل حاجة أحسن بكتير، وأنا بحفظ حق الناس كويس أوي، لأن بحب وبخاف ربنا وضميري أهم حاجة عندي، ولن أرد على ما قيل".

وزادت سخونة أزمة المسلسل، مع إعلان رفيق القاضي، وسعاد القاضي، ومحمود وحيد مؤلفي مسلسل شقة 6، التقدم ببلاغ للسيد النائب العام ضد المخرج محمود كامل مخرج العمل، بدعوى أنه قام وآخرون بالتلاعب في السيناريو والمحتوى الدرامي للعمل دون الرجوع إلى مؤلفي العمل.

"روبي" وجمهور منير

ومع إعلان الفنانة روبي عن مشاركتها مع الكينج محمد منير في الحفل الذي أقيم يوم 26 أغسطس على المسرح الروماني، تعرض الحفل للهجوم الشديد من الجمهور، بدعوى أنها المسئولة عن رفع سعر التذكرة.

الهوت شورت والمحجبات

وتصدرت الفنانة روبي "التريند" في مواقع التواصل والبحث، بسبب شروط حفلها الأول بالساحل الشمالي الذي أقيم يوم 16 يوليو الماضي، وذلك عقب نشرها عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لشروط حضوره، وكانت كالتالي: "الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية".

كما جاء في شروط حضور الحفل: "يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء".

وقامت روبي بالرد على الهجوم، بالتأكيد عبر صفحاتها في مواقع التواصل، على أن الحفل مسموح فيه بدخول المحجبات، ولن يتم منعهن كما تردد.

"أمك وأبوك"

روبي العائدة للغناء بعد 14 عاما من طرح ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي"، بعد تعاقدها مع المنتج وليد منصور على طرح ميني ألبوم يضم 6 أغاني تحت عنوان " حتة تانية"، طاردتها أيضا شائعات الارتباط بالمنتج، مع بداية تسجيل وتصوير أغاني الألبوم.

ومع زياد سخونة الشائعات، قامت الفنانة روبي بفسخ التعاقد مع المنتج وليد منصور، ثم عادت لطرح أغاني الألبوم بعد التعاقد مع المنتج محمد رشيدي.

وعند طرح برومو أغنية "أمك وأبوك"، وقعت الفنانة روبي مجددا تحت مقصلة الهجوم، وتمت محاصرتها باتهامات الإساءة واستخدام ألفاظ غير لائقة.