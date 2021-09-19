بمناسبة مرور 150 عاما.. أوبرا عايدة ثلاثة ليال على مسرح النافورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمرور 150 عاما على ميلاد أوبرا عايدة، وتقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني إيمان مصطفى العرض الأسطوري الخالد بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو الإيطالي إليو أورتشولو، ومشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفني أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة بقيادة وتدريب كارمين كولنجلي، من إخراج هشام الطلي، وذلك على مدار ثلاثة ليال متصلة في الثامنة مساء الأربعاء، الخميس والجمعة 22، 23 و24 سبتمبر على مسرح النافورة.

يؤدي الأدوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع عدد من الفنانين الأجانب، هم: إيمان مصطفى بالتبادل مع البلغارية ايلينا باراموفا فى دور عايدة، عمرو مدحت بالتبادل مع الإيطالي داريو دي فييتري في دور رادميس، مصطفى محمد بالتبادل مع عماد عادل في دور اموناصرو، جيهان فايد بالتبادل مع جولي فيظي في دورأمنيرس، رضا الوكيل في دور رامفيس،عزت غانم بالتبادل مع أسامة جمال في دور الملك، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة، تامر توفيق بالتبادل مع إبراهيم ناجي في دور الرسول.

المعروف أن أوبرا عايدة كتبها الموسيقار الإيطالي العالمي فيردي عن قصة عالم الآثار الفرنسي أوجست مارييت التي تخلد انتصار المصريين على الأحباش، حيث يقع قائد الجيش الفرعوني راداميس في غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذي اكتشف خطتهما وأمر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامه بالخيانة العظمى، لتنتهي الأوبرا باستسلامه في قبره الذي سبقته إليه عايدة، وكان من المقرر أن تقدم أوبرا عايدة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس وحالت ظروف الحرب دون تقديمها آنذاك، وظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية فى ٢٤ ديسمبر عام ١٨٧١، وتتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضاري وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات، كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذي يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة ولاقت نجاحا كبيرا عند عرضها في مختلف دول العالم وأصبحت عملا أساسيا في برنامج كل فرق الأوبرا العالمية.