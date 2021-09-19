شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يرفع شعار كامل العدد فى حفل الإسكندرية.. ويعلق: ملحقتش أشبع منكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم رامى جمال، حفلا غنائيًا في الإسكندرية رفع شعار كامل العدد، وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التى تفاعل معها جمهوره ومنها "سقف" و"دقيقة واحدة" و"أنا مش كداب" وغيرها من الأغانى.





























وعلق رامى على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا: جمهور إسكندرية المحترم شكرًا ملحقتش أشبع منكم بس متعوضة قريب وشكرا لكل اللي تعب نفسه وجالي بحبكم".





وأحيا مؤخرا رامى جمال حفله الثانى بالسعودية وحقق نجاح كبير، وقدم من خلاله باقة متنوعة من اغانيه القديمة وأغانى البومه الجديد الذى طرح منه اكثر من أغنية .

وكان رامى جمال قد طرح مؤخرًا أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.وكان رامي جمال، طرح أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

النجم رامى جمال كان له النصيب الأكبر في هذا العام حيث شارك بأغنية "ممثلين" تتر مسلسل "بين السما والأرض" والذى اعتبره الكثيرون من أفضل تترات دراما رمضان هذا العام، من كلمات نور الدين محمد وألحان احمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، حيث بكلمات الأغنية البسيطة والتي تلائم أحداث العمل استطاع توصيلها لجمهوره بسهولة وشكل واضح فهو دائم التجديد فى أعماله ويحرص على الاختلاف فى أغانيه وألحانه.

وهذه هى المرة الأولى الذى يغنى فيها رامى جمال تتر عمل فنى، بعد نجاحه مؤخرا في عدد كبير من الأغانى الذى قدمها في مشواره الغنائى بالإضافة إلى إلحانه التي تميز بها وتعاونه مع كبار النجوم في مصر والوطن العربى .

وفى شهر يناير من العام الحالي طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد "ولسه"، من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وبعدها بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب طرح اغنية بعنوان "ما بتكبريش"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدى