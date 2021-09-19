شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام يرد على تحدى هنيدى لمباراة عند سفح الهرم.. والأخير: أتينا من قعر الجحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت المعركة الكوميدية بين النجم العالمى فان دام، والنجم محمد هنيدى، على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد إعلان هنيدى تحديه لـ"فان دام" في مباراة قتالية تجمعه معه تحت سفح الهرم، وكان آخر فصولها بعد رد فان دام، على تحدى هنيدي قائلاً: "تلقيت دعوة جحيم لمحاربة أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعًا، هل يجب أن أقبل التحدى؟".



فان دام

فيما رد هنيدي علي الفور على التعليقات بحساب فان دام، عبر موقع "فيس بوك"، قائلاً: "نحن رجال أتينا من قعر الجحيم وشكلنا هنرجعله تانى"، ليسخر فاندام منه بصورة من فيلمه "وش إجرام"، مصحوبة بتعليق :"كم هو خطير أستاذ هنيدى".



رد هنيدي

وكان محمد هنيدى، قبل تحدى فان دام، لخوض تحدى قتالى، وذلك من خلال تدوينة ساخرة نشرها، اليوم أمس السبت، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث نشر صورة له وهو مفتول العضلات فى أحد مشاهد فيلم "فول الصين العظيم"، وبجانبها صورة لـ فان دام، وعلق عليها: "مازلت عند كلمتى.. مباراة بدون قوانين.. فى قفص هيل ان سيل.. بشرط واحد.. إيدك الاتنين يبقوا مربوطين".

والبداية جاءت قبل عدة أيام عندما انتشرت صورة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، جمعت ثلاثى الأكشن فى سينما هوليوود، البلجيكى جان كلود فان دام، والصينى جاكى شان، والهندى شارو خان، ووصفت هذه الصورة التى جمعت ثلاثى القوة بأنها "صورة تشع فخامة غير محدودة"، ليتدخل النجم هنيدى ويرد بكل قوة، من خلال نشر صورة جمعته بنجوم الأكشن والكوميديا فى مصر: كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولى الدين، قائلا: "صورة تشع أكثر".

ليرد النجم فان دام، ممازحا هنيدى: "استعد للتحدى القتالى، أليس كذلك يا سيد شرقاوى"، فى إشارة إلى شخصية محى الشرقاوى، التى قدمها هنيدى فى فيلم "فول الصين العظيم".