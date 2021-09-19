حمو بيكا يكشف عن إصابته بهذه الأمراض ويعلق : ” قبل الشهرة كنت بنام مرتاح وبالي رايق “

كتب امير فتحي في الأحد 19 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - حل مطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” ضيفا مع المذيعة ” أميرة بدر ” في برنامجها ” الترابيزة ” المذاع على قناة الشمس .

وتحدث حمو بيكا خلال اللقاء عن الظلم الذي تعرض له بعد شهرته ودخوله عالم الفن مشيرا إلى أنه كان يشعر بالراحة أكثر قبل الشهرة .

وأضاف حمو بيكا إلى أنه أصيب بعدة أمراض مثل الضغط والسكر .. كما أصيب بمرض نادر يتطلب أن يأخذ حقنة ثمنها 120 ألف جنيه كل 3 أشهر .

فقال : ” متظلمتش غير لما بقيت مغني .. كنت بنام مرتاح وبالي رايق كانت حياتي جميلة قبل ما ابقى مطرب .. أنا جالي أمراض الدنيا بعد ما اتشهرت ” .

وتابع : ” أنا عندي مرض نادر مرض مناعي باخدله حقنة تمنها 120 ألف جنيه كل 3 شهور .. لو أنا مش مطرب كان زماني مت وجالي الضغط والسكر ” .

وعن الظلم الذي تعرض له قال حمو بيكا : ” اتظلمت لما يكون ربنا بيرزقني ويجي شخص يشيلي اللقمة اللي ربنا باعتهالي وأنا مش لوحدي وفاتح بيوت ناس كتير .. ومش عارف اوصل لحل هو معاه سلطة وبيتحكم فيا بس انا معايا اللي أقوى من السلطة أنا معايا ربنا ” .