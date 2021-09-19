لن تصدقوا وسامته.. تعرفوا إلى والد نادين الراسي.. والأخيرة: مبيّنة أكبر منّو (فيديو)

كتب امير فتحي في الأحد 19 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - إحتفلت الممثلة نادين الراسي وشقيقها الفنان جورج بميلاد والدتهما، في أحد المطاعم اللبنانية في أجواء عائلية مميزة.

وحرصت النجمة اللبنانية على مشاركة متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأجواء الحفلة البسيطة وظهرت وإلى جانبها والدها في ظهور نادر على الإعلام، وبدت في غاية السعادة وتغازل الأخير بالقول: “مبيّنة أكبر منّو”، كما كتبت على المقطع “ما في أجمل منّك يا بابا”.

وكذلك قامت نادين بالاحتفال بوالدتها وقبلتها بعدما قطعت الأخيرة قالب الحلوى،ووثقت اللحظات اللطيفة التي جمعتها بشقيقها النجم “جورج الراسي” الذي بدا في غاية الحماس والسعادة من الأجواء العائلية الجميلة.

ولفتت النجمة اللبنانية الأنظار بجمالها وملامحها المرتاحة وطلتها المليئــة بالسعـــادة والفرح، وتمنى الجمهور لها دوام الحب في حياتها والراحة والتخلص من كافة مشاكلها العائلية التي تؤثر عليها بشكل دائم.

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هذا وقد نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صورا عبر خاصية الستوريز على إنستجرام خلال تواجدها على البحر مع خطيبها مجد دعبول.

ويبدو أن نادين تستمتع بأيام الصيف وهي تواصل نشر صورها مع خطيبها على حساباتها عبر مواقع التواصل .وظهرت نادين في الصور بمايوه أسود، وبدا انها اكتسبت لون بشرة سمراء.

من ناحية أخري، خرجت اللبنانية نادين الراسي عن صمتها وعلّقت على الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان في الوقت الحالي.

وكتبت الراسي: «إلي من مبارح عم بسمع: “منطقتي لأ منطقتك” يا خيي قسموا وريحونا ساعتها كل واحد على منطقته صيّاح … انتهى البلاغ!». وعادت وكتبت: «سلّمولي على بلد التعايُش وعيفو إمّنا بق»”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال شاركت فيها الفنانة نادين الراسي كان مسلسل “نسونجي بالحلال” مع الفنان زياد برجي و الفنانة هبة نور وعدد من الوجوه التميثلية.

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