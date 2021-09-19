شاهد .. الظهور الأول لزوجة ” حمادة هلال ” بعد خلع الحجاب

كتب امير فتحي في الأحد 19 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أقيم مساء أمس السبت حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشر بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة .
وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي جاء من بينهم الفنان المصري ” حمادة هلال ” وذلك لتكريمه عن دوره في مسلسل ” المداح ” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي .
وظهر حمادة هلال على السجادة الحمراء لالتقاط الصور برفقة زوجته التي لفتت الأنظار إليها في الظهور الأول لها بعد خلعها للحجاب .
وأطلت زوجة حمادة هلال وهي ترتدي فستاناً باللونين الزهري والأبيض .. واعتمدت على اللون الأشقر لشعرها وبتسريحة قصيرة .
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