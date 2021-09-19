شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تؤكد علاقتها بصديقها ريتش باول رسميًا فى أول صور معا وإيموجى "قلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة العالمية أديل، علاقتها بصديقها ووكيل الأعمال الرياضى ريتش باول، وذلك بنشرها أول صورة رسميًا معًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتفية بالتعليق برمز القلب، وبدت أديل متألقة في فستان أسود بدون حمالات بأكمام منتفخة بيضاء.

تدوينه اديل

يأتى هذا بعدما سبق ونشر موقع الديلي ميل صورة تثبت علاقة النجمة العالمية أديل، بصديقها، حيث أشار التقرير إلى أن الصور الجديدة إثبات أنهما يحضران المناسبات الاجتماعية سويًا ويتم رؤيتهما في الخارج واختلاطهما بأصدقائهم المشاهير. وكانت آخر نزهة للثنائي الجديد هي حفلة عيد ميلاد زوجة ليبرون جيمس سافانا جيمس في ويست هوليود، وكانت النجمة الفائز بجائزة جرامي، البالغة من العمر 33 عامًا، والوكيل الرياضي، البالغ من العمر 39 عامًا، يكملان بعضهما البعض بشكل جميل في تلك السهرة الخاصة.

من ناحية أخري يبدو أن المطربة الشهيرة اديل تريد توسيع امبراطوريتها العقارية داخل بيفرلى هيلز، مثلما ذكر موقع الديلى ميل مؤخراً خلال تقرير أكد فيه أن نجمة الغناء اشترت ثالث قصورها داخل بيفرلى هيلز مؤخراً، لتضيف لمحفظتها العقارية ثلاثة قصور جعلوها تمتلك امبراطورية ضخمة.

تقرير الديلى ميل أضاف أن تلك هي عملية الشراء الثالثة للمغنية الشهيرة فى ضاحية هيدن فالى الحصرية، حيث يعيش هناك عدد من أصدقائها ممن يعتبروا بمثابة الأشهر في هوليوود مثل جينيفر لورانس وكاميرون دياز.

كما أضاف التقرير أن أديل اشترت منزلها الثالث في حي بيفرلي هيلز من صديقتها نيكول ريتشي، وتُظهر الصور الأولى حجم إمبراطوريتها العقارية المتنامية في بيفرلي هيلز بعد شراء منزلها الثالث من نيكول وزوجها الموسيقي جويل مادن.