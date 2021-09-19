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بريانكا شوبرا تسافر يوم واحد من لندن لأمريكا للاحتفال بعيد ميلاد زوجها.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية بريانكا شوبرا، بعيد ميلاد زوجها المطرب نيك جوناس، علي الرغم من عدم تواجدها معه بنفس الدولة، حيث فاجئته بكعكة عيد ميلاد 5 أدوار على المسرح خلال إحيائه حفلة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال تواجدها في لندن لتصوير أحدث أفلامها.

ولاحظ نيك، وجود ظرف مرفق مع الكعكة، فتساءل: "هل هو من زوجتى؟.. هل ستخرج من الكعكة؟.. وانتظر نيك للحظة ليرى ما إذا كانت ستخرج قبل أن يأخذ قضمة من الكعكة، وفقا لما نشره موقع هيندسون تايمز.

ورغم أنه لسوء الحظ لم تستطع بريانكا حضور الحفل، إلا أنها اتصلت به فى عيد ميلاده، ثم قامت بعد ذلك برحلة ليوم واحد إلى الولايات المتحدة لتكون بجانب نيك فى عيد ميلاده التاسع والعشرين.

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ونشرت بريانكا صورة من حفل عيد ميلاد زوجها والتى تجمع الثنائى، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بها وهي تلف ذراعيها حول نيك، وإلى جانبهما ظهرت زينة عيد الميلاد، بينما كان أسطول من السيارات متوقفة على جانب واحد، وعلقت علي الصورة قائلة: "حب حياتي.. هنا أتمنى لك عيد ميلاد سعيدا.. لأفضل شخص محب ورحيم.. أحبك يا حبيبى.. أشكرك على كونك أنت. "

بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا

 

بريانكا ونيك جوناس
بريانكا ونيك جوناس

ولاحقًا كشفت بريانكا، أنها عادت إلى المملكة المتحدة سريعًا من أجل استئناف تصوير مشاهد فيلمCitadel .

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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