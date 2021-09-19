شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبان تحت الصفر" .. 41 عامًا على أولى بطولات إسعاد يونس أمام عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الزعيم عادل إمام على مدار مسيرته الفنية الطويلة، العديد من الثلاثيات السينمائية المميزة كان أولها ثلاثية (رجب فوق صفيح ساخن، شعبان تحت الصفر، رمضان فوق البركان)، والتى حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فى مطلع الثمانينات، وإلا الآن ما زالت من علامات السينما المصرية.

وتمر اليوم الذكرى الـ41 على العرض الأول لفيلم "شعبان تحت الصفر" أولي بطولات إسعاد يونس أما الزعيم عادل إمام، إذ عرض الفيلم لأول مرة للجمهور فى دور العرض السينمائى بداية من 19 سبتمبر عام 1981.



فيلم "شعبان تحت الصفر" (1)

و"شعبان تحت الصفر" من بطولة عادل إمام، إسعاد يونس، جميل راتب، إيمان، عماد حمدى، صلاح نظمى، على الشريف، ومن تأليف سمير عبد العظيم، وإخراج هنرى بركات.

وتدور أحداث الفيلم حول شعبان (عادل إمام) موظف بسيط يحب زميلته زينب (إسعاد يونس)، يموت المليونير (الغطريفي)، فيبحث أفراد أسرته عن أحد من بلدته ومن أقربائه حتى يتمكنوا من الاستيلاء على ثورته، فيتوصلوا إلى مكان شعبان الذي من بلدة المليونير نفسها، ويتفقوا معه على انتحال شخصية فريد الغطريفى (أحمد ماهر) قريب المليونير الحقيقي، الذي كان يعيش في الخارج، يوافق شعبان على الصفقة مقابل نصف ثروة المليونير، يخفي عن زينب سبب سفره إلى القاهرة، ولكن فريد الحقيقي يعود من الخارج ويتقابل مع شعبان ويطلب منه اقتسام المبلغ الذي حصل عليه، وبعد البحث تلقي الشرطة القبض على شعبان على أنه فريد الهارب من جريمة قتل، وتستمر الأحداث في إطار كوميدي.



فيلم "شعبان تحت الصفر" (2)

فيلم "شعبان تحت الصفر" (3)

وقالت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، عن مشاركاتها فى فيلم "شعبان تحت الصفر" خلال لقائها ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه النجم أمير كرارة: "عادل إمام حاجة فظيعة واشتغلت معاه "غاوي مشاكل" وقلت له عايزة اعمل بطولة معاك فقال لى طيب، وفات وقت وعملنا فيلم "شعبان تحت الصفر" وكنت البطلة، فقاللي انا عند كلمتي واديكي بتعملي البطولة معايا وقلت له عمري ما هنساهالك".



فيلم "شعبان تحت الصفر" (4)

فيلم "شعبان تحت الصفر" (5)



فيلم "شعبان تحت الصفر" (6)



فيلم "شعبان تحت الصفر" (7)