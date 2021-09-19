شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات أزمة سكارليت جوهانسون مع ديزنى بعد مطالبتها بتعويض بـ100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور جديد في الأحداث بخصوص أزمة سكارليت جوهانسون مع شركة ديزنى، وذلك وفقًا لموقع marca الذى أكد أن جوهانسون باتت تطالب بتعويض حاليًا يصل إلى 100 مليون دولار، وذلك بعدما وصلت الخلافات بين سكارليت جوهانسون وشركة ديزنى لطريق مسدود إثر خرق الشركة للعقد المنصوص بينها وبين بطلة فيلم Black Widow.

التقرير أضاف أن سكارليت لم تكن على علم بالمرة بأن الفيلم سيتم طرحه على شاشة منصة ديزنى بالتزامن مع عرضه بدور العرض، وهو ما اعتبرته خرقًا للتعاقد الذى كان ينص على أن الفيلم سيتم طرحه بدور العرض فقط، وهو ما أثر على العمل بعدما أحجمت فئة كبيرة ممن أتيح لها مشاهدته على المنصة من الذهاب إلى السينما وبالتالي قلصت أرباحه بشباك التذاكر.

وهو الأمر الذى يؤثر بكل تأكيد على أرباح سكارليت التي كان لها نصيب من الأرباح، وبالتالي فإنها اعتبرت ما حصل تأثيراً مباشراً على نسبة أرباحها من العمل، لذا طالبت بتعويض وصل إلى 100 مليون دولار وفقًا لموقع ماركا.