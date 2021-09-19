هل كان جميل راتب من أصول فرنسية؟.. مدير أعماله يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

فنان مبدع، قدم للفن أدوارًا مهمة، لا تنسى منها شخصية "أبو الفضل" في مسلسل "يوميات ونيس"، و"نبيه بيه" في فيلم "البداية"، و"البهظ" في فيلم "الكيف".

النجم الراحل جميل راتب، والذي تحل اليوم الذكرى الثالثة على رحيله، قال مدير أعماله هاني التهامي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ما يتم تداوله عن وفاة زوجة الفنان جميل راتب قبل رحيله بأعوام غير صحيح.

وأضاف التهامي أيضًا: "بعد زواج استمر لأكثر من 15 عامًا، انفصل الفنان الراحل عن زوجته، وبعدها تحولا إلى صديقين، كانا دومًا على تواصل مستمر، وفي زياراته لباريس كانا يحرصان على اللقاء، كما أنها كانت تدعونا إلى زيارة بيتها خارج باريس، وأنا على تواصل معها حتى الآن، فعلاقتهما كانت جيدة رغم الانفصال".

وأكد التهامي أن جميل راتب لم يتزوج بعدها بسبب حبه الشديد للفن، فقد كرث حياته لعمله وشقيقتيه وأصدقائه المقربين

وأضاف: "جميل راتب مش هقابل حد زيه غير مرة واحدة في حياتي، لأنه شخص مش موجود زيه في الزمن ده، كان صادق جدًا، ومتسامح مع نفسه ومع الناس، وكان مثالاً للطيبة والرضا، وكان عنده سلام داخلي، غير أنه كان بحرًا من الثقافة وأنا اتعلمت منه كتير".

وعن أكثر الأشياء التي كانت تشعره بالسعادة، قال: "حينما كان يقابله الجمهور في الشارع ويسلمون عليه، كان يحب جمهوره بدرجة كبيرة".

أما عما يتم تداوله عن أصوله الفرنسية، قال: "غير صحيح، فوالدة جميل راتب كانت صعيدية من المنيا، وعمتها السيدة هدى شعراوي، بينما كان والده من أصول تركية".