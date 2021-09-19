مواصلا المزاح بعد إعلانه الاتجاه للغناء الشعبي.. محمد هنيدي يكشف خطوته المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

واصل الفنان محمد هنيدي التأكيد على رغبته في الاتجاه إلى الغناء الشعبي، حسبما كشف عبر صفحاته في مواقع التواصل، مشيرا إلى أنه يبحث حاليا عن اسم فني جديد.

محمد هنيدي نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة مرتديا باروكة شعر باللون الأحمر، وكتاب "اللوك الجديد وجاري البحث عن اسم فني جديد".

هنيدي كان قد مازح جمهوره أمس، بإعلان اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنته الجديدة كمطرب شعبي.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على تويتر: "قررت النهاردة الصبح قرار مهم.. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب افراح شعبي".

وأَضاف: "أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءا من نهاية شهر إيلول، وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية".

جدير بالذكر أن محمد هنيدي يعرض له حاليا بالسينمات فيلم "الإنس والنمس" ويشاركه البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة.